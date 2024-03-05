Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

«На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск <…> в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отразили пять атак подразделений 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ», — говорится в сводке.
Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 68-й пехотной бригадам ВСУ в районах сел Ямполовка, Терны (ДНР) и Свердловка (ЛНР).
Потери противника составили примерно 35 человек убитыми и ранеными и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили американскую артсистему М777, польскую САУ Krab, орудие «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».
В военном ведомстве рассказали о ситуации и на других участках фронта.
На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям 81-й аэромобильной, 22, 33 и 42-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Новомихайловки, Победы, Белогоровки, Нового и Курдюмовки (ДНР). В районах Клещеевки и Красногоровки российские подразделения отразили две контратаки. Украинская армия потеряла около 300 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, три автомобиля, американскую гаубицу М198, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и боевую машину РСЗО «Град».
На Авдеевском направлении группировка «Центр» продолжала занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток она нанесла поражение 24, 31, 47 и 61-й механизированным бригадам ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка (ДНР), а также отразила три атаки в районах сел Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Потери ВСУ составили около 500 солдат, четыре боевые бронемашины, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
На Южнодонецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу и технику 102-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного (ДНР) и Малиновки (Запорожская область). Противник потерял примерно 230 человек, два танка, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину британского зенитного ракетного комплекса Stormer.
На Херсонском направлении группировка «Днепр» нанесла поражение подразделениям 117-й механизированной бригады, 38-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 15-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Садовое, Михайловка (Херсонская область) и Малая Токмачка (Запорожская область). В районе Работино российские войска отразили атаку штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла там около 25 военнослужащих и три автомобиля.
Силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29, перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили 112 дронов.