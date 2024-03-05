Российские войска отразили пять атак на Купянском направлении

На Авдеевском направлении группировка «Центр» продолжала занимать более выгодные рубежи и позиции. В течение суток она нанесла поражение 24, 31, 47 и 61-й механизированным бригадам ВСУ в районах Нетайлово, Новоселовки Первой и Торецка (ДНР), а также отразила три атаки в районах сел Кирово, Бердычи и Шумы и десять контратак в районах Тоненького, Первомайского и Орловки. Потери ВСУ составили около 500 солдат, четыре боевые бронемашины, в том числе американские БМП Bradley и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубица Д-30.