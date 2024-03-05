В Татарстане родители обвинили тренера ХК «Нефтяник» в избиении детей

Родители хоккеистов, родившихся в 2011 году, вновь высказали свои жалобы на тренера команды «Нефтяник» из Альметьевска. На этот раз их претензии касаются Марата Нурмеева. Родители рассказали, что тренер регулярно оскорблял и кричал матом на детей, унижая их. По их словам, даже супруга тренера находится в раздевалке, где мальчики переодеваются. Взрослые подозревают, что Нурмеев нечестен и имеет нечистые намерения. Также отмечается, что тренер отдыхал на курорте в Турции за счет родителей подопечных. Помимо этого, утверждается, что он получил 500 тысяч рублей взятки за место в клубе для неопытного сына правоохранителя. В результате такого поведения тренера, восемь талантливых хоккеистов покинули первую команду. Некоторые из них даже бросили этот вид спорта, а другие перешли в «Ак Барс».