Движение поездов на БКЛ метро ввели в график после инцидента с человеком на путях

«Движение Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на БКЛ были временно увеличены из-за человека на путях.
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«Движение Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на БКЛ были временно увеличены из-за человека на путях.