Движение поездов на БКЛ метро ввели в график после инцидента с человеком на путях

Поезда курсируют по графику на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.