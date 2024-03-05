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Движение поездов на БКЛ метро ввели в график после инцидента с человеком на путях

Поезда курсируют по графику на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена после инцидента с человеком на путях, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Источник: Агентство «Москва»

«Движение Большой кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов по часовой стрелке на БКЛ были временно увеличены из-за человека на путях.

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