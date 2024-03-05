ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском направлениях

Также в этом районе боевых действий российскими войсками были отражены три атаки подразделений украинской армии около населенных пунктов Кирово, Бердычи, Шумы и 10 контратак в селах Тоненькое и Орловка, поселка Первомайское. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 бойцов, а также четыре боевые бронированные машины, среди которых БМП «Bradley» и бронетранспортер М113, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.