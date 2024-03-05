Звонят женщинам и выдают себя за сотрудников ЦБ: что нужно знать самарцам, чтобы не попасть на уловки мошенников

За 2023 год у россиян похитили 15,8 млрд рублей, при этом предотвратить удалось хищение 5,7 трлн рублей. По результатам опросов Банка России 4 из 10 россиян хоть раз сталкивались с мошенниками. Заместитель управляющего отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России Максим Долгун в эфире радио «КП-Самара» рассказал о новых уловках мошенников и кто чаще всего становится их жертвой.
Постоянно придумывают новые уловки
По последним данным, мошенники чаще звонят женщинам — на них приходится порядка 60% звонков. Еще год назад соотношение было 50 на 50. Чаще всего преступники звонят гражданам наиболее активного возраста, чье финансовое положение наиболее стабильно — от 25 до 45 лет.
По мнению эксперта, сегодня каждый гражданин России должен быть в курсе основных методов, используемых преступниками, и хорошо усвоить, что никакие данные карт и счетов нельзя передавать по телефону незнакомым людям.
— Мошенники постоянно придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан. Например, недавно злоумышленники стали звонить россиянам, чтобы рассказать о возможности проверить подлинность купюр с помощью интернет-приложения, — рассказал Максим Долгун. — Для этого человеку присылают ссылку на ресурс, который называется «Банкноты Банка России». Проблема в том, что это фейковый сайт, который имитирует реально разработанный Банком России продукт с таким же названием. На самом деле оригинальное приложение просто содержит подробную информацию о признаках подлинности банкнот. А вот программа, которая приходит от мошенников, содержит вшитые вирусы, которые дают преступникам доступ к банковским приложениям граждан.
Эксперт напомнил, что российские купюры имеют множество степеней защиты. Часть из них можно моментально определить визуально и тактильно.
— Важно помнить, что Банк России постепенно замещает старые изношенные купюры на новые, и никогда не стоит реагировать на призывы срочно обменять наличные старого образца на новые, — сказал банкир.
Одна ссылка может лишить всех сбережений
Заместитель управляющего самарского отделения Банка России напомнил, что в век цифровых технологий потерять деньги можно не только переведя их на «безопасный счет» мошенников, но и просто утратив контроль над личными данными.
Так, ссылки с призывом «Проголосуй за моего ребенка в конкурсе» могут лишить человека доступа не только к своим соцсетям, но и, например, дать преступникам доступ к данным на «Госуслугах», а оттуда уже считанные шаги до оформления займа.
— Мы рекомендуем на каждом устройстве устанавливать антивирусную программу, никогда не заходить на сайты, где хранится ваша конфиденциальная информация с незнакомых компьютеров, и использовать многофакторную идентификацию. К любому запросу одноразового пароля нужно относиться с особой осторожностью, — сказал Максим Долгун. — Лучше самостоятельно перезвонить или написать на портал «Госуслуги» или в Банк России и уточнить, действительно ли к вам обращались сотрудники. Могу сказать, что сотрудники ЦБ никогда не звонят гражданам по своей инициативе и не присылают в мессенджерах фото своих удостоверений. Обратный звонок из Банка России может поступить лишь в ответ на ваше ранее оставленное обращение.
«Это звонок из службы безопасности банка!»
Максим Долгун рассказал, что не за каждым звонком с неизвестного номера стоят мошенники.
— Часто гражданам поступают звонки, которые сразу сбрасываются. Это проверка активности вашей сим-карты, ее могут проводить как мошенники, так и рекламные фирмы, — говорит Долгун. — Если вы не ждете звонка от какого-то абонента, не стоит перезванивать. Что касается службы безопасности банка, то она может звонить клиентам, но в очень редких случаях, когда со счетом клиента происходят нестандартные действия. При малейшем сомнении для собственного спокойствия советую сбросить звонок и перезвонить в банк по известному вам номеру самостоятельно.
Жизнь мошенников должна осложниться уже с середины лета. С 24 июля 2024 года вступить в силу закон, когда банки будут частично нести ответственность за преступления, совершенные аферистами. Согласно ему, банки обязаны будут до совершения перевода проверять благонадежность получателя по базе сомнительных операций. Также переводы будут совершаться с условием двухдневной заморозки средств.
Но, если клиент грубо нарушает правила, передавая неизвестным людям коды с обратной стороны карты, коды авторизации, приходящие на телефон, ему не удастся переложить вину за потерю денег на банк.