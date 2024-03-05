Звонят женщинам и выдают себя за сотрудников ЦБ: что нужно знать самарцам, чтобы не попасть на уловки мошенников

— Мы рекомендуем на каждом устройстве устанавливать антивирусную программу, никогда не заходить на сайты, где хранится ваша конфиденциальная информация с незнакомых компьютеров, и использовать многофакторную идентификацию. К любому запросу одноразового пароля нужно относиться с особой осторожностью, — сказал Максим Долгун. — Лучше самостоятельно перезвонить или написать на портал «Госуслуги» или в Банк России и уточнить, действительно ли к вам обращались сотрудники. Могу сказать, что сотрудники ЦБ никогда не звонят гражданам по своей инициативе и не присылают в мессенджерах фото своих удостоверений. Обратный звонок из Банка России может поступить лишь в ответ на ваше ранее оставленное обращение.