В Казани из-за ржавого стояка затопило жилой дом

Инцидент произошел на улице Энергетиков, где обнаружена утечка воды из-за заржавевшего стояка в одной из незаселенных квартир. Начавшаяся протечка изначально затронула четвертый этаж, но в настоящее время она распространилась на второй этаж. Вода не только капает с потолков, но и стекает по стенам, достигая электрощитков, что приводит к их искрению.