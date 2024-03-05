В Казани из-за ржавого стояка затопило жилой дом. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Iptash».
Инцидент произошел на улице Энергетиков, где обнаружена утечка воды из-за заржавевшего стояка в одной из незаселенных квартир. Начавшаяся протечка изначально затронула четвертый этаж, но в настоящее время она распространилась на второй этаж. Вода не только капает с потолков, но и стекает по стенам, достигая электрощитков, что приводит к их искрению.
Для устранения утечки было принято решение перекрыть стояки, но в результате этого решения жильцы потеряли горячую и холодную воду. Пока происходит высыхание оборудования, электричество не отключено, но его использование было запрещено.
Напомним, по стоимости жилья Казань догоняет Москву и Сочи.