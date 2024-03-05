Мобилизованный сменил СВО на зону

Ему назначено девять лет колонии строгого режима. Ранее прокурор в прениях попросил назначить обвиняемому 14 лет колонии.



Эльдару Юмагулову 36 лет, он проживает в небольшом поселке Гром-Гора в Мартыновском районе Ростовской области. В конце сентября 2022 года он был мобилизован и отправлен в войсковую часть в Ростове-на-Дону. Спустя несколько недель, 4 октября, он самовольно покинул место службы.



Приехав домой, Эльдар Юмагулов объяснил родственникам, что он ненадолго и вскоре вернется в часть. Мужчина вел обычную жизнь — занимался хозяйственными делами, навещал родителей, не выезжал за пределы поселка.



17 апреля 2023 года к дому его родителей подъехала служебная машина военной комендатуры. Эльдара Юмагулова забрали и вернули в войсковую часть. Однако, согласно материалам дела, через десять дней он ночью спустился из окна сушильного помещения с помощью самодельной веревки и снова уехал домой.



Родным Эльдар Юмагулов сказал, что не желает служить, а хочет проводить время с семьей — пожилыми родителями, женой и пятилетним сыном.



Спустя полгода, 14 октября 2023 года, Эльдар Юмагулов, до этого практически не покидавший поселок, решил поехать в Москву на автобусе. При пересечении стационарного поста «Морозовский» его задержали сотрудники ДПС и передали военной полиции.



Позднее, находясь в отделении военной полиции, Эльдар Юмагулов открыл входную дверь и попытался убежать, однако его догнали и поместили в служебный автомобиль.



19 октября на парковке Ростовского-на-Дону гарнизонного суда Эльдар Юмагулов снова предпринял попытку побега: он дважды ударил сотрудника военной полиции наручниками, надетыми на руки, и попытался его задушить. Однако на помощь потерпевшему пришли коллеги, действия Эльдара Юмагулова были пресечены, сотрудник военной полиции получил несколько ссадин, не опасных для здоровья.



На заседании суда Эльдар Юмагулов признал себя полностью виновным и отказался от дачи показаний.



Мария Иванова.