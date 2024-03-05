Воронежцам рассказали, как настроить приложение МЧС России для получения оповещений

Напомним, в среду, 5 марта, в регионе на час объявляли авиационную опасность в связи с обнаружением трех движущихся со стороны Острогожска украинских БПЛА. Однако никаких смс-оповещений, как это было в предыдущий раз, воронежцы не получили. В правительстве области сообщили, что решили отказаться от СМС-информирования из-за его запаздывания по техническим причинам. Вместо этого жителям рекомендуют скачать приложение МЧС.