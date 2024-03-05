Воронежцам рассказали, как настроить приложение МЧС России для получения оповещений

В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что в ведомство поступает много обращений от жителей по поводу некорректной работы приложения «МЧС России». Напомним, его спасатели рекомендуют установить на смартфон для максимально оперативного информирования о возникающих опасностях и угрозе ЧС.
В связи с этим в ведомстве дали разъяснения:
— Рекомендуем всем пользователям установить и обновлять приложение из RuStore, а при установке — вручную вводить регион «Воронежская область».
Напомним, в среду, 5 марта, в регионе на час объявляли авиационную опасность в связи с обнаружением трех движущихся со стороны Острогожска украинских БПЛА. Однако никаких смс-оповещений, как это было в предыдущий раз, воронежцы не получили. В правительстве области сообщили, что решили отказаться от СМС-информирования из-за его запаздывания по техническим причинам. Вместо этого жителям рекомендуют скачать приложение МЧС.