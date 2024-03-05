Обвиняемую во взятке директора пермского МУПа оставили в СИЗО

В ходе рассмотрения апелляционной жалобы госпожи Осинцевой стало известно, что своей вины она не признает. «При обыске я представила следователю все документы. Я являюсь директором, не уволена. Сотрудники не могут получить зарплату, обслуживать дома. У нас двести домов», — заявила Людмила Осинцева. Однако изучив материала дела и позицию прокуратуры, краевой суд оставил постановление суда первой инстанции об аресте без изменения.



Людмила Осинцева была арестована 28 февраля 2024 года Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого.