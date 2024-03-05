В ходе рассмотрения апелляционной жалобы госпожи Осинцевой стало известно, что своей вины она не признает. «При обыске я представила следователю все документы. Я являюсь директором, не уволена. Сотрудники не могут получить зарплату, обслуживать дома. У нас двести домов», — заявила Людмила Осинцева. Однако изучив материала дела и позицию прокуратуры, краевой суд оставил постановление суда первой инстанции об аресте без изменения.
Людмила Осинцева была арестована 28 февраля 2024 года Свердловским судом Перми по обвинению в получении взятки. По версии следствия, директор МУПа получила 6,8 млн руб. от руководства ООО «Эверест». Это общество должно было выполнить работы для МУП, но фактически не сделало этого.
Обвиняемую во взятке директора пермского МУПа оставили в СИЗО
Пермский краевой суд признал законным и обоснованным арест директора ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие “Городское коммунальное тепловое хозяйство”» (ПМУП ГКТХ) Людмилы Осинцевой, обвиняемой в получении взятки. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».
В ходе рассмотрения апелляционной жалобы госпожи Осинцевой стало известно, что своей вины она не признает. «При обыске я представила следователю все документы. Я являюсь директором, не уволена. Сотрудники не могут получить зарплату, обслуживать дома. У нас двести домов», — заявила Людмила Осинцева. Однако изучив материала дела и позицию прокуратуры, краевой суд оставил постановление суда первой инстанции об аресте без изменения.