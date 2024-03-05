В Зернограде после пожара в жилом доме обнаружили тело погибшей пожилой женщины

В Зернограде после пожара в жилом многоквартирном доме обнаружили тело умершей пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МЧС России.
— Обстоятельства гибели еще уточняются. Известно, речь идет о женщине 1953 года рождения, — прокомментировали в МЧС.
Напомним, 4 марта, около 21:30, на Советской, 25 вспыхнула кровля трехэтажного жилого дома. После этого было эвакуировано 35 человек. К 3:19 утра 5 марта площадь возгорания составляла 800 кв. метров. В 4:50 пожарным удалось остановить распространение огня. Открытое горение было сбито в 9:09, все потушили в 12:51.
Всего от РСЧС на месте происшествия задействовали 50 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 39 человек и 11 спецмашин.
Добавим, эвакуированных жильцов дома после происшествия разместили в ПВР на базе дома детского творчества «Ермак».