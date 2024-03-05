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Система ПВО сбила украинский МиГ-29 в Николаевской области

Российские системы ПВО за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, 112 беспилотников и 4 снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
Источник: AFP 2023

Украинский МиГ-29 удалось сбить в районе Любомировки Николаевской области. Беспилотники уничтожили возле Песчаного, Никольского, Старомихайловки, Ласточкино в ДНР.

Всего с начала спецоперации на Украине российские военные сбили 576 военных самолетов ВСУ, 267 вертолетов и более 14,3 тысячи беспилотников.

Также ВС РФ поразили установки ЗРК С-300 возле населенного пункта Маяки ДНР и «Бук» в районе Воздвиженки Донецкой народной республики. Под удар попал и пункт управления БПЛА в районе Новокалиново ДНР.

В 104 районах уничтожена живая сила и техника ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские военные подбили третий танк Abrams под Авдеевкой.