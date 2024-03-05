В Екатеринбурге рецидивист сбежал из психиатрической больницы

— Всю ночь автономные экипажи отрядов «ЛизаАлерт» и «Абрис» прочесывали улицы Первоуральска, к сожалению, найти Владимира Васильевича нам не удалось. Уже к утру поступила информация, что он мог уехать в Екатеринбург, поэтому мы расширяем зону поиска, — рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.