В Екатеринбурге рецидивист сбежал из психиатрической больницы

В Екатеринбурге ищут рецидивиста, который сбежал из психиатрической больницы. Романа Порсина привезли в учреждение для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Там он остался по решению суда. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в УМВД города.
— Был направлен в рамках уголовного судопроизводства на судебно-психиатрическую экспертизу. Опросили очевидцев, медиков, — заявили в полиции Екатеринбурга.
Заявление о розыске поступило в отделение полиции № 6 Октябрьского района. На данный момент сотрудники ОВД ищут мужчину. Проводится проверка.
Ранее в Первоуральске пропал 72-летний пенсионер с потерей памяти. Свердловчанин ушел из дома 4 марта и больше не вернулся.
— Всю ночь автономные экипажи отрядов «ЛизаАлерт» и «Абрис» прочесывали улицы Первоуральска, к сожалению, найти Владимира Васильевича нам не удалось. Уже к утру поступила информация, что он мог уехать в Екатеринбург, поэтому мы расширяем зону поиска, — рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.