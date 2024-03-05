Появились кадры уничтожения третьего танка Abrams в зоне спецоперации

О том, что ВС РФ впервые уничтожили американский Abrams, 26 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц, указав, что исполнителем успешной боевой работы на Авдеевском направлении стала 15-я отдельная мотострелковая бригада. Тогда же в Сети начали распространять фото с уничтоженной бронемашиной, а также кадры, а которых видно, как западную технику атакует российский FPV-дрон. Позднее информацию об уничтожении американской боевой единицы подтвердило Министерство обороны РФ.