Кадры уничтожения третьего танка Abrams, поставленного украинским националистам от США, во вторник, 5 марта, появились в Telegram-канале Dambiev.
На представленной записи можно наблюдать успешную работу расчета противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил России в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Визуальный контроль и корректировку удара осуществили военные 30-й мотострелковой бригады.
«Отработали на “отлично”!» — отмечается в сообщении Telegram-канала.
О том, что ВС РФ впервые уничтожили американский Abrams, 26 февраля сообщил военный корреспондент Александр Коц, указав, что исполнителем успешной боевой работы на Авдеевском направлении стала 15-я отдельная мотострелковая бригада. Тогда же в Сети начали распространять фото с уничтоженной бронемашиной, а также кадры, а которых видно, как западную технику атакует российский FPV-дрон. Позднее информацию об уничтожении американской боевой единицы подтвердило Министерство обороны РФ.
Спустя несколько дней, 29 февраля, Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские военнослужащие уничтожили еще один танк Abrams. Отмечается, что машина была подбита в процессе наступления на Авдеевском направлении в районе населенного пункта Бердычи.
Наконец, 5 марта Telegram-канал «Русское оружие» сообщил, что российские военнослужащие подбили третий Abrams либо при помощи противотанкового ракетного комплекса «Конкурс М», либо при помощи «Корнета». Кроме того, в Сети начали распространять фото с подбитой американской машиной.