Неизвестный ворвался в школу в Дзержинске и напал на директора

Мужчину, который спровоцировал скандал в школе в Дзержинске, задержали полицейские. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Неизвестный ворвался в дзержинскую школу и напал на ее директора. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и доставили мужчину в отдел полиции № 3. Пострадавший подал заявление в ОВД.
«Полицейские установили личность гражданина и передали его в специализированное медицинское учреждение», — сообщили в МВД.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что полицейские обнаружили 40 незаконных мигрантов на стройке в Городце.