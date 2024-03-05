Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге

Ранее в прокуратуре Петербурга сообщали, что инцидент с лифтом произошел в многоэтажном доме № 10 в Шушарах. Ведомство проводит проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что пострадали три человека, из них один ребенок. У жильцов различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки.
«Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые “ловители”, которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину».
Он пояснил, что ниже первого этаже не устанавливаются улавливатели, «потому что лифту падать некуда».
Гофштейн добавил, что лифт «не смог затормозить как следует и проехал, как трамвай, свою остановку». «В данном случае будут исследовать лифт, вести следственные действие с ответственной службой, которая им заведует, но, по-моему, здесь прямое нарушение безопасности со стороны жильцов», — считает Гофштейн.
По его словам, набивать лифт до отказа ни в коем случае нельзя, потому что подъемник просто не рассчитан на такую тяжесть.
«Всякие версии относительно падения лифта здесь не годятся. На той табличке, которая висит в лифте, с указанием веса и количеством человек, написан не вес с запасом, а предельный вес. Лифт может и потянет 700 килограммов вместо 600, но не гарантирует плавного приземления», — резюмировал Гофштейн.