Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге

«Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые “ловители”, которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину».