Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау

«У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал его оплатить проезд и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же, он сломал валидатор. Теперь должен восстановить», — рассказал Арслан Аронов.