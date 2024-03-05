Мужчина напал на водителя автобуса в Атырау

Как пишет AtyrauPress, инцидент произошел днем, 5 марта, в общественном транспорте № 22.
«Неизвестный мужчина напал на водителя с кулаками, в ответ на его требование оплатить за проезд. Благо транспорт не находился в движении и трагедии удалось избежать», — говорится в сообщении.
По словам директора КГУ «СмартАтырау» Арслана Аронова, в результате потасовки мужчина получил травму лица.
«У водителя опухло лицо, челюсть, один глаз. Хулиган убежал, но полиция его задержала. Причина нападения банальная, водитель потребовал его оплатить проезд и тот, видите ли, обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же, он сломал валидатор. Теперь должен восстановить», — рассказал Арслан Аронов.
Ранее сообщалось о другом нападении на водителя автобуса. 22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП. Пассажир напал на женщину — водителя автобуса, и она потеряла сознание. Автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли три человека. В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек.