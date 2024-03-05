В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

«Одним из таких методов является метод “наркограффити”, при котором информация об адресе незаконно созданного интернет-магазина распространяется путем нанесения рисунков на стены и тротуары. Также увеличивается вовлечение молодежи, особенно несовершеннолетних, в преступления, связанные с их потреблением», — говорится в сообщении.