В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за распространение наркотиков в интернете. Проект закона, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ обсудили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
На заседании отмечалось, что в республике стремительно растет использование новых методов распространения и рекламы лекарственных средств через интернет.
«Одним из таких методов является метод “наркограффити”, при котором информация об адресе незаконно созданного интернет-магазина распространяется путем нанесения рисунков на стены и тротуары. Также увеличивается вовлечение молодежи, особенно несовершеннолетних, в преступления, связанные с их потреблением», — говорится в сообщении.
Данный законопроект усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.
Вместе с тем устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и токсичных веществ без цели сбыта.
После постатейного обсуждения депутаты приняли документ во втором чтении.
Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ.