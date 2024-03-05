Режим черного неба ввели в Самарской области с 5 по 6 марта

Напомним, во время неблагоприятных метеорологических условий в приземном слое атмосферы накапливаются вредные вещества. При 1-й степени НМУ жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, заниматься спортом в закрытых спортивных комплексах.