Их имена носят улицы города: кто из известных людей прошлого мотал срок в самарских «Крестах»

— Нет, таких тюрем по стране было 22. Но наш архитектор Тадеуш Хелинский разработал системы водоснабжения, канализации, вентиляции и даже водопарового обеспечения. То есть наша тюрьма была самой продвинутой во всей России. Во всем преступном мире считали, что поехать по этапу и попасть в самарскую тюрьму — все равно, что к теще на блины. Были медные умывальники, откидывающиеся кровати, электричество. При тюрьме были больничный двор, лазарет, два доктора. Потомок старинного и знатного дворянского рода Лев Львович Голицын, которого назначили на должность исполняющего обязанности самарского губернатора, приехал однажды с инспекцией. Пройдясь по тюрьме, воскликнул: «Да я бы и сам в такой сидел!». Накаркал. Через некоторое время его сюда и посадили.