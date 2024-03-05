Их имена носят улицы города: кто из известных людей прошлого мотал срок в самарских «Крестах»

3 марта 1917 года из самарской тюрьмы — знаменитых «Крестов» освободили всех политических заключенных. А буквально на следующий день, 4 марта, на их место посадили главного жандарма и других представителей власти. Об этом эфире радио «КП-Самара» рассказал краевед Игорь Махтев.
— Что же такое самарские «Кресты»?
— Так называлась тюрьма, которая находилась на нынешней улице Арцыбушевской. Она повторяет по форме тюрьму «Кресты», которая находится в Санкт-Петербурге. Это была не первая тюрьма в нашем городе. А вообще, тюрьмы в России появились в 1550 году при Иване Грозном. В Самаре первый острог появился в 1586 году. Это больше было похоже на гауптвахту. Но город рос, становился губернией. И появилась необходимость в строительстве первой тюрьмы. Она появилась примерно в 1852 году.
Пели жалобные песни
— Как заключенные содержались?
— В стародавние времена сидельцы должны были кормить себя сами. У кого были родственники — тем повезло. Родные приносили им провиант. Тем, о ком никто не заботился, содержали себя сами. Горожане тех времен могли наблюдать такую картину: два-три заключенных идут под стражей в город и просят милостыню. При этом они пели жалобные песни.
— Были ли женские и мужские тюрьмы?
— Нет, изначально они никак не разделялись, и это было страшно. Вместе сидели все: мужчины, женщины, дети. Уже в XIX веке произошло разделение на женщин и мужчин, а также в соответствии с тяжестью преступления и по сословиям. Если узник был дворянином, то он имел право на свою одежду. Но если его осудили на каторжные работы, то его так же, как и всех, забривали.
— Что значит — забривали?
— Отличительной чертой каторжан являлось то, что им сбривали половину волос на голове. В случае побега это было тяжело замаскировать. Побриться окончательно тоже не вариант — тогда ходить бритым было не принято, и это бы вызвало подозрение.
Как на курорте
— Тюрьма по типу крестов была единственной?
— Нет, таких тюрем по стране было 22. Но наш архитектор Тадеуш Хелинский разработал системы водоснабжения, канализации, вентиляции и даже водопарового обеспечения. То есть наша тюрьма была самой продвинутой во всей России. Во всем преступном мире считали, что поехать по этапу и попасть в самарскую тюрьму — все равно, что к теще на блины. Были медные умывальники, откидывающиеся кровати, электричество. При тюрьме были больничный двор, лазарет, два доктора. Потомок старинного и знатного дворянского рода Лев Львович Голицын, которого назначили на должность исполняющего обязанности самарского губернатора, приехал однажды с инспекцией. Пройдясь по тюрьме, воскликнул: «Да я бы и сам в такой сидел!». Накаркал. Через некоторое время его сюда и посадили.
Вся карта города
— Были ли побеги?
— В 1911 году случился курьезный случай. В тюремной больнице трое заключенных связали охранника. Один переоделся в его одежду. Они вышли свободно во двор. Один подсадил двух товарищей и помог им перебраться через забор, а сам вышел через ворота. Но убежать не получилось — они добежали до Садовой, где их и поймали.
— Кто из известных людей сидел в тюрьме?
— Практически все, чьими именами названы улицы. Художник, писатель и историк церкви Алексей Арцыбушев, участник российского революционного движения Владимир Мяги, советский партийный и государственный деятель Николай Шверник, революционер, председатель Самарского губисполкома совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Алексей Галактионов, большевик и политический деятель Валериан Куйбышев. А также все богатейшие люди города.
Самарскую тюрьму закрыли в 1932 году. Тогда решением горисполкома здание было передано в распоряжение местных вузов. Сейчас в нем находятся учебные аудитории и общежития Самарского медицинского университета.