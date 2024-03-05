«Бил кулаком в голову». Белоруса приговорили к аресту за избиение жены в Молодечно

В Молодечно судили 42-летнего мужчину, который причинил психические страдания жене, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Уголовное дело о семейном скандале рассмотрели в открытом судебном заседании. Выяснилось, что еще ранее обвиняемый не раз привлекался к административной ответственности за причинение психических страданий (ст. 10.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
Однако в последний раз после совместного распития спиртного во время ссоры мужчина набросился на супругу с кулаками. Фигурант несколько раз ударил женщину кулаком в голову, нанеся ей телесные повреждения. Жена позвонила 102, прибывшие милиционеры задержали пьяного скандалиста на месте.
Суд признал молодечненца виновным и приговорил к 3 месяцам ареста и штрафу в 100 базовых величин (4000 белорусских рублей в марте 2024-го).