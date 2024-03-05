«Бил кулаком в голову». Белоруса приговорили к аресту за избиение жены в Молодечно

Однако в последний раз после совместного распития спиртного во время ссоры мужчина набросился на супругу с кулаками. Фигурант несколько раз ударил женщину кулаком в голову, нанеся ей телесные повреждения. Жена позвонила 102, прибывшие милиционеры задержали пьяного скандалиста на месте.