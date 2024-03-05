Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Таразе

По данным ДП Жамбылской области, 5 марта в Таразе водитель пассажирского автобуса, следуя по проспекту Абая в направлении улицы Фурманова, не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с попутно движущимися авто марок Nissan 350Z и Kia Rio, после чего врезался в автомобиль Toyota Highlander, припаркованный на автостоянке школы.