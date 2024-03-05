Грузовик опрокинулся в области Абай, есть пострадавшие

Ночью 5 марта в службу спасения поступило сообщение о том, что на 888 километре дороги республиканского значения «Алматы — Усть-Каменогорск» произошло опрокидывание грузового автомобиля и имеются двое пострадавших.
На место направили сотрудников трассового медико-спасательного пункта «Жарма».
Медработниками оказана первая медицинская помощь 34-летнему мужчине. Его доставили в Центральную районную больницу села Калбатау с диагнозом ушиб левого плечевого сустава. Второй мужчина в медицинской помощи не нуждался.