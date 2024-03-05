В Казани возбуждено уголовное дело после схода снега с крыши дома на 14-летнего мальчика.

Днем 5 марта 2024 года в Казани на улице Ахунова на 14-летнего мальчика, который шел по тротуару, сошла снежная масса с крыши многоэтажного дома.
Ребенка отвезли в больницу, где диагностировали ушиб мягких тканей головы. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.