Дело о смерти андижанского экс-хокима Бахрома Хайдарова изучил омбудсман

Согласно документам, предоставленным больницей, умерший страдал ишемической болезнью сердца и стенокардией. Весной 2022 года он перенес операцию по стентированию коронарной артерии. Он умер в терапевтическом отделении больницы 5 марта 2024 года в 00:15 из-за развития третьей стадии гипертонической болезни и третьей степени артериальной гипертензии с четвертой степенью риска.