Дело о смерти андижанского экс-хокима Бахрома Хайдарова изучил омбудсман

Напомним, что сегодня в ночь бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров, приговоренный к 10 годам лишения свободы, скончался в колонии. Обстоятельства его смерти были изучены омбудсманом в связи с множеством обсуждений.
Известно, что Бахром Хайдаров, отбывая наказание, лечился в специализированной больнице для заключенных № 23 в Ташкенте, которая считается единственной в республике по лечению заключенных.
Омбудсман и его общественные группы проводили мониторинговые посещения больницы. Кроме того, обращения, поступавшие в «ящик омбудсмана», установленный на территории больницы, всегда обрабатывались.
Согласно документам, предоставленным больницей, умерший страдал ишемической болезнью сердца и стенокардией. Весной 2022 года он перенес операцию по стентированию коронарной артерии. Он умер в терапевтическом отделении больницы 5 марта 2024 года в 00:15 из-за развития третьей стадии гипертонической болезни и третьей степени артериальной гипертензии с четвертой степенью риска.
Руководство больницы сообщило о сложившейся ситуации спецпрокуратуре и Департаменту исполнения наказаний, а также родственникам погибшего.
Специальная прокуратура провела расследование с привлечением судебно-медицинских экспертов. В этот день в 8:30 покойного забрали сын и зять.
В тот же день региональный представитель омбудсмана в Андижанской области побеседовал с членами семьи и родственниками погибшего.
В настоящее время проверку ситуации проводит также прокуратура.