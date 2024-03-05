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Дело о смерти андижанского экс-хокима Бахрома Хайдарова изучил омбудсман

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Омбудсман изучил обстоятельства смерти осужденного Бахрома Хайдарова, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, что сегодня в ночь бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров, приговоренный к 10 годам лишения свободы, скончался в колонии. Обстоятельства его смерти были изучены омбудсманом в связи с множеством обсуждений.

Известно, что Бахром Хайдаров, отбывая наказание, лечился в специализированной больнице для заключенных № 23 в Ташкенте, которая считается единственной в республике по лечению заключенных.

Омбудсман и его общественные группы проводили мониторинговые посещения больницы. Кроме того, обращения, поступавшие в «ящик омбудсмана», установленный на территории больницы, всегда обрабатывались.

Согласно документам, предоставленным больницей, умерший страдал ишемической болезнью сердца и стенокардией. Весной 2022 года он перенес операцию по стентированию коронарной артерии. Он умер в терапевтическом отделении больницы 5 марта 2024 года в 00:15 из-за развития третьей стадии гипертонической болезни и третьей степени артериальной гипертензии с четвертой степенью риска.

Руководство больницы сообщило о сложившейся ситуации спецпрокуратуре и Департаменту исполнения наказаний, а также родственникам погибшего.

Специальная прокуратура провела расследование с привлечением судебно-медицинских экспертов. В этот день в 8:30 покойного забрали сын и зять.

В тот же день региональный представитель омбудсмана в Андижанской области побеседовал с членами семьи и родственниками погибшего.

В настоящее время проверку ситуации проводит также прокуратура.