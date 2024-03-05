Приговор за издевательства над кошкой в подъезде дома вынесли в Павлодаре

«С учетом смягчающих обстоятельств, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении двоих малолетних детей, судом назначено К. наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, то есть в сумме Т86250», — сообщили в суде № 2 Павлодара во вторник.
Дело об уголовном проступке рассматривалось по факту жестокого обращения с животным, повлекшее увечье (ч. 1 ст. 316 УК).
В ноябре 2023 в подъезде подсудимой проживала бездомная кошка, которую прикармливали соседи. Женщина прочитала в интернете, что, если облить кошку уксусной кислотой, она больше не вернется на это место. Этот способ горожанка использовала на деле. Животное получило тяжелые ожоги, но благодаря уходу зооволонтеров выжило.
Напомним, в публикации указывалось, что горожанка является государственным служащим, что не соответствует действительности.