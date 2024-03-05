Приговор за издевательства над кошкой в подъезде дома вынесли в Павлодаре

В ноябре 2023 в подъезде подсудимой проживала бездомная кошка, которую прикармливали соседи. Женщина прочитала в интернете, что, если облить кошку уксусной кислотой, она больше не вернется на это место. Этот способ горожанка использовала на деле. Животное получило тяжелые ожоги, но благодаря уходу зооволонтеров выжило.