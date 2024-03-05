Экс-замакима Шымкента судят за дачу взятки замначальнику ДНКБ

«Данное незаконное требование Исахов мотивировал тем, что у него перед Кайыпбековым имеется обязательство на указанную сумму денег. Если Егизбаев хочет получить вышеуказанный тендер, то ему придется выполнить его требования о передаче требуемых денег. На что Егизбаев, не дав конкретный ответ Исахову, попросил его предоставить ему определенное время для размышления над его требованиями, которые он не собирался выполнять, поскольку считал, что управление государственных закупок обязаны исполнить решение суда. Однако Исахов отказал ему в предоставлении времени и пригрозил воевать с ними до конца, если Егизбаев не исполнит его требования. Егизбаев, предположив, что Исахов покровительствует ТОО “Корпорация “Сити-Строй”, включил диктофон своего мобильного телефона и записал содержание их беседы. Запись потом он добровольно предоставил следователю ДКНБ”, — говорится в обвинительном акте.