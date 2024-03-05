Истребитель Су-27 сопроводил летающий радар Франции над Черным морем

28 февраля французские истребители Mirage сопроводили российский военный самолет Ил-20 неподалеку от границы с Эстонией. Главный штаб ВС Франции пояснил, что Mirage 2000−5 были подняты по тревоге и отправлены на перехват российского самолета. «Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников», — уточнили в ведомстве.