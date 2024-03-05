Первый укус клеща зафиксирован в Минске

На днях эпидемиологи сообщили об укусе клещом в Гродно, который также был зарегистрирован 26 февраля. Специалисты напомнили, что раньше всего иксодовые клещи просыпаются в Брестской области, однако сообщений об укусах из этого региона еще не поступало.