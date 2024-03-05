Первый укус клеща зафиксирован в Минске

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Первый укус клеща в этом году зарегистрирован теперь и в столице, рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Семижон.
Первый случай был засвидетельствован в конце календарной зимы 26 февраля в лесополосе около 10-й городской клинической больницы. Специалист напомнила, что сезон этих опасных паукообразных начинается как раз при температуре воздуха 5−7 градусов тепла.
«Май-июнь и август-сентябрь — это периоды их повышенной активности», — цитирует врача-эпидемиолога агентство «Минск-Новости».
На днях эпидемиологи сообщили об укусе клещом в Гродно, который также был зарегистрирован 26 февраля. Специалисты напомнили, что раньше всего иксодовые клещи просыпаются в Брестской области, однако сообщений об укусах из этого региона еще не поступало.
Чем опасны клещи
Клещи могут переносить возбудителей таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз. Чтобы узнать, был ли носителем опасных инфекций клещ в вашем случае, его можно сдать для исследований в лабораторию. Адрес ближайшей подскажут в больнице или поликлинике.
При укусе клеща нужно проконсультироваться с врачом. Как правило, в таких случаях назначается антибиотик, который нужно принять в первые 72 часа после укуса.