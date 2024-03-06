Молния ударила в самолет с 550 пассажирами на борту

28 ноября прошлого года сообщалось, что молния ударила в самолет при заходе на посадку в Италии. Воздушное судно совершало перелет из Румынии в итальянский город Пескара, борт заходил на посадку в аэропорту назначения и приступил к снижению, когда в него попала молния.