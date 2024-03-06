Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «новым налогом»

По электронной почте людям рассылают письма от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что со счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.
На самом деле это фейк: никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие личные данные для подписания «заявления об отказе от налогов». Заполучив их, мошенники идут на настоящий сайт банка в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета, предупредил юрист.
Чтобы не стать жертвой обмана, помните: все налоговые вопросы решаются только через ФНС — на сайте, в личном кабинете или в ходе визита, заключил он.