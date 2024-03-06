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Россиян предупредили о популярной схеме обмана с «новым налогом»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Мошенники изобрели новую схему обмана граждан, которые боятся «переплатить лишние налоги», рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Источник: © РИА Новости

По электронной почте людям рассылают письма от имени одного из крупных банков, в которых указаны поддельный сайт, логотип и реквизиты. В тексте говорится, что со счетов вот-вот начнут списывать новый налог на десятки или сотни тысяч рублей. Чтобы этого избежать, нужно срочно перейти по ссылке из письма.

На самом деле это фейк: никакой банк не может избавить человека от налоговых обязательств. По ссылке открывается поддельный сайт, где нужно указать номер телефона и прочие личные данные для подписания «заявления об отказе от налогов». Заполучив их, мошенники идут на настоящий сайт банка в личный кабинет жертвы, где обнуляют счета, предупредил юрист.

Чтобы не стать жертвой обмана, помните: все налоговые вопросы решаются только через ФНС — на сайте, в личном кабинете или в ходе визита, заключил он.

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