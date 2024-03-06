Авария с камазом в Приморье унесла жизнь мужчины

Прокуратура Кавалеровского района поставила на контроль доследственную проверку по факту смертельной аварии, сообщает ИА PrimaMedia.
ДТП случилось в вечернее время, в 20.15, в поселке городского типа Кавалерово. На 289 км дороги Осиновка — Рудная Пристань столкнулись «легковушка» и КамАЗ. Известно, что водитель авто марки Toyota Camry начал обгон, при этом рулевой не рассчитал безопасное расстояние до встречного движущегося транспортного средства и совершил столкновение с грузовым автомобилем.
Удар был такой силы, что обе машины получили серьезные механические и кузовные повреждения. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пассажира легковушки — мужчины 1983 года рождения. Водитель авто с травмами различной степени тяжести был оперативно доставлен в КГБУЗ «Кавалеровская центральная районная больница». Водитель грузового автомобиля не пострадал.
Работу правоохранительных органов координировал на месте прокурор района Евгений Коняхин.