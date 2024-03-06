Авария с камазом в Приморье унесла жизнь мужчины

ДТП случилось в вечернее время, в 20.15, в поселке городского типа Кавалерово. На 289 км дороги Осиновка — Рудная Пристань столкнулись «легковушка» и КамАЗ. Известно, что водитель авто марки Toyota Camry начал обгон, при этом рулевой не рассчитал безопасное расстояние до встречного движущегося транспортного средства и совершил столкновение с грузовым автомобилем.