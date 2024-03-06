В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят

Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и «Укрэнерго».
«Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершенные в отношении Крыма злодеяния. Каждый из этих преступников должен сесть на скамью подсудимых. Ни у кого из них не должно быть иллюзии, что их преступления останутся безнаказанными», — сказал Константинов.
По его словам, доподлинно известно, что решение об энергоблокаде принималось в кабинете занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, а в «качестве прикрытия исполнителями выбрали маргиналов» из организации «Меджлис крымско-татарского народа»* и созданный ими нацбатальон.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС — «Таврическую» и «Балаклавскую» суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.