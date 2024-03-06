В Крыму заявили, что личности всех причастных к энергоблокаде установят

«Мы проводим работу и персонально установим всех причастных к энергоблокаде. Киевские преступники должны понести персональную ответственность за все совершенные в отношении Крыма злодеяния. Каждый из этих преступников должен сесть на скамью подсудимых. Ни у кого из них не должно быть иллюзии, что их преступления останутся безнаказанными», — сказал Константинов.