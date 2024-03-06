Лицом в пол: двух аферистов силовики приняли «на горячем» в Красноярске

В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от представителя одного из банков. Он рассказал, что к ним в офис пришёл мужчина 1947 года рождения, намеревающийся снять со своего счёта более 2,4 млн рублей, которого, предположительно, ввели в заблуждение дистанционные аферисты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.