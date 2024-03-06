Лицом в пол: двух аферистов силовики приняли «на горячем» в Красноярске

В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от представителя одного из банков. Он рассказал, что к ним в офис пришёл мужчина 1947 года рождения, намеревающийся снять со своего счёта более 2,4 млн рублей, которого, предположительно, ввели в заблуждение дистанционные аферисты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По сообщению ведомства, прибывшие незамедлительно по указанному адресу полицейские выяснили, что несколько дней назад пенсионеру позвонили неизвестные. Представившись якобы сотрудниками силового ведомства и Центробанка, они сообщили, что сбережения гражданина пытались снять по доверенности. Для того чтобы обезопасить денежные средства, их надо передать представителю финансового учреждения, который скоро приедет.
Стражи правопорядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личности приезжавших к красноярцу граждан и задержали их, когда те вновь пришли к нему за деньгами в Октябрьский район. Ими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1980 года рождения, знакомые друг с другом.
По версии полиции, сообщники прибыли в Красноярск из Магнитогорска Челябинской области по указанию неустановленного куратора. Получив от телефонного афериста адрес обманутого пенсионера, подельники приехали к нему и забрали сбережения. После чего денежные средства злоумышленники перевели на указанный счёт, оставив себе процент от суммы в качестве вознаграждения.
В отношении подозреваемых следователем отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.