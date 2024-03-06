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Лицом в пол: двух аферистов силовики приняли «на горячем» в Красноярске

Стражи правопорядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личности.
Источник: Freepik

В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от представителя одного из банков. Он рассказал, что к ним в офис пришёл мужчина 1947 года рождения, намеревающийся снять со своего счёта более 2,4 млн рублей, которого, предположительно, ввели в заблуждение дистанционные аферисты, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По сообщению ведомства, прибывшие незамедлительно по указанному адресу полицейские выяснили, что несколько дней назад пенсионеру позвонили неизвестные. Представившись якобы сотрудниками силового ведомства и Центробанка, они сообщили, что сбережения гражданина пытались снять по доверенности. Для того чтобы обезопасить денежные средства, их надо передать представителю финансового учреждения, который скоро приедет.

Обманутый пожилой человек выполнил требуемое и вручил появившемуся на пороге посыльному 1,4 млн рублей. В другой день история повторилась, но в этот раз потерпевший отдал 1 млн 450 тысяч рублей. Запрошенные в банке ещё свыше 2,4 млн рублей он также планировал вручить курьеру.

Стражи правопорядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили личности приезжавших к красноярцу граждан и задержали их, когда те вновь пришли к нему за деньгами в Октябрьский район. Ими оказались мужчина 1978 года рождения и женщина 1980 года рождения, знакомые друг с другом.

По версии полиции, сообщники прибыли в Красноярск из Магнитогорска Челябинской области по указанию неустановленного куратора. Получив от телефонного афериста адрес обманутого пенсионера, подельники приехали к нему и забрали сбережения. После чего денежные средства злоумышленники перевели на указанный счёт, оставив себе процент от суммы в качестве вознаграждения.

В отношении подозреваемых следователем отдела полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 и ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.