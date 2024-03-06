Бывшего курсанта военного училища РФ осудили за госизмену в форме шпионажа на 12 лет

«Приговором военного суда в Москве военнослужащему Бояршинову Владиславу Михайловичу назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Судом в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора было учтено полное признание фигурантом дела вины и его деятельное раскаяние в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.
Бояршинов был признан виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ. Других подробностей об уголовном деле в правоохранительных органах в отношении российского военнослужащего ТАСС не уточнили.
По данным другого источника ТАСС в силовых структурах, Бояршинов на момент оглашения обвинительного приговора был отчислен из военного командного училища по нереабилитирующим основаниям.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, уголовное дело в отношении Бояршинова было рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как материалы дела содержат гриф «совсекретно». «Приговор не вступил в законную силу», — отметила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Других подробностей в суде не уточнили.
Согласно данным картотеки военного суда, уголовное дело экс-курсанта поступило для рассмотрения в конце января этого года. Оно рассматривалось в особом порядке, без исследований доказательств, так как мужчина признал вину.