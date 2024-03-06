Бывшего курсанта военного училища РФ осудили за госизмену в форме шпионажа на 12 лет

Как уточнили ТАСС в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда, уголовное дело в отношении Бояршинова было рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как материалы дела содержат гриф «совсекретно». «Приговор не вступил в законную силу», — отметила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. Других подробностей в суде не уточнили.