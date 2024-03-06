МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ на купянском направлении

Он отметил, что среди уничтоженных ранее его расчетом целей — живая сила, пикапы, минометы противника. «Следующее, конечно, хочется какую-нибудь реактивную систему у них уничтожить. Было бы неплохо, потому что бьют по мирным жителям. Воюйте, будьте мужчинами, воюйте с мужчинами на поле боя, но не с детьми и не с женщинами», — добавил он.