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МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ на купянском направлении

ТАСС, 6 марта. Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск при помощи САУ «Акация» уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Считал, что самая такая цель значимая, самая такая лучшая и мощная, — это подбить движущийся танк врага. И в один прекрасный момент подбили танк. Прям здорово, два подряд влетело в него», — приводят в ведомстве слова наводчика самоходной артиллерийской установки с позывным Арап.

Он отметил, что среди уничтоженных ранее его расчетом целей — живая сила, пикапы, минометы противника. «Следующее, конечно, хочется какую-нибудь реактивную систему у них уничтожить. Было бы неплохо, потому что бьют по мирным жителям. Воюйте, будьте мужчинами, воюйте с мужчинами на поле боя, но не с детьми и не с женщинами», — добавил он.

В оборонном ведомстве также предоставили кадры боевой работы расчета САУ «Акация», на которых видно, как артиллерийский снаряд попадает в танк ВСУ, пока тот еще находится в движении.