МО РФ сообщило об уничтожении танка ВСУ на купянском направлении

«Считал, что самая такая цель значимая, самая такая лучшая и мощная, — это подбить движущийся танк врага. И в один прекрасный момент подбили танк. Прям здорово, два подряд влетело в него», — приводят в ведомстве слова наводчика самоходной артиллерийской установки с позывным Арап.
Он отметил, что среди уничтоженных ранее его расчетом целей — живая сила, пикапы, минометы противника. «Следующее, конечно, хочется какую-нибудь реактивную систему у них уничтожить. Было бы неплохо, потому что бьют по мирным жителям. Воюйте, будьте мужчинами, воюйте с мужчинами на поле боя, но не с детьми и не с женщинами», — добавил он.
В оборонном ведомстве также предоставили кадры боевой работы расчета САУ «Акация», на которых видно, как артиллерийский снаряд попадает в танк ВСУ, пока тот еще находится в движении.