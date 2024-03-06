Массовая драка произошла на стройке школы в Иркутской области

Массовая драка произошла на строительном объекте школы в поселке Жигалово в Иркутской области. Предварительно известно, что конфликт возник между местными жителями и рабочими строительной компании на бытовой почве. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
Восемь человек при этом пострадали, а троих увезли в хирургическое отделение.
— Следователи выясняют личность каждого, кто участвовал в драке. Виновные будут наказаны, — говорит глава Жигаловского района Игорь Федоровский.
Как выяснилось, основные участники драки установлены и доставлены в отдел полиции, где с ними работают правоохранители.
Проводится комплексная работа, направленная на недопущение продолжения данной ситуации.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверочных мероприятий, организованных полицией по факту произошедшего.