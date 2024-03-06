Водитель насмерть сбил пешехода на улице Сергеева в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 33-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома номер 3/7 на Сергеева. От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.