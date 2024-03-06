Водитель насмерть сбил пешехода на улице Сергеева в Иркутске

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек. Авария произошла около 23:30 5 марта на улице Сергеева в Свердловском районе Иркутска.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, 33-летний водитель автомобиля «Хонда» допустил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома номер 3/7 на Сергеева. От полученных травм пострадавший пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
По факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью человека в Иркутске полицейские проводят всестороннюю проверку и разбираются в причинах и условиях произошедшего.