В Иркутской области выросло число пожаров

В Иркутске произошло 139 пожаров — увеличение на 33 случая, погибли 6 человек (на одного больше). В Иркутском районе произошло 110 пожаров, что на 21 случай больше прошлогодних показателей. В Тайшетском районе зарегистрирован рост числа пожаров — на 23 случая, всего произошло 50 пожаров. Два человека погибли (+1), двое пострадали (+1). В Братске произошло 99 пожаров, что на 9 случаев больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Погибли 4 человека — увеличение на два случая, 12 человек пострадали (+9 случаев).