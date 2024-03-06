В Иркутской области выросло число пожаров

«На пожарах в населённых пунктах и садоводствах погибли 39 человек, что на 14 трагических случаев меньше по сравнению с прошлым годом. Число пострадавших на пожарах увеличилось на 22 случая — травмы получили 50 человек», — поделились статистикой инспекторы госпожнадзора, отметив, что «увеличение числа пожаров наблюдается в 15 районах Иркутской области».
СТАТИСТИКА неблагополучных районов
В Иркутске произошло 139 пожаров — увеличение на 33 случая, погибли 6 человек (на одного больше). В Иркутском районе произошло 110 пожаров, что на 21 случай больше прошлогодних показателей. В Тайшетском районе зарегистрирован рост числа пожаров — на 23 случая, всего произошло 50 пожаров. Два человека погибли (+1), двое пострадали (+1). В Братске произошло 99 пожаров, что на 9 случаев больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Погибли 4 человека — увеличение на два случая, 12 человек пострадали (+9 случаев).
Что касается причин возникновения пожаров, то лидирующую позицию, как и в 2023 году, занимает короткое замыкание электропроводки.