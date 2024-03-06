Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ под Красным Лиманом

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8», — рассказали в ведомстве.
В МО отметили, что, по докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет штурмовиков прошел в штатном режиме.
После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.