Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.