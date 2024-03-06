Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

«Расчеты самоходных минометов “Нона-СВК” горной мотострелковой бригады группировки войск “Центр” уничтожили командный пункт и блиндаж, в котором размещался личный состав украинских националистических формирований, отступающих от освобожденной Авдеевки в Донецкой Народной Республике», — рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что, выполнив серию выстрелов по цели, минометчики ЦВО покинули огневой рубеж, уводя боевую машину от удара артиллерии и дронов-камикадзе.
Накануне в Минобороны сообщили, что украинские войска на Авдеевском направлении потеряли за сутки около 500 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе: БМП Bradley и бронетранспортер М113 американского производства, четыре автомобиля, а также гаубицу Д-30.