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Хабаровчанин перевел мошенникам 32 тысячи, думая, что переводит знакомому

Возбуждено уголовное дело.

Хабаровчанин перевел мошенникам 32 тысячи, думая, что переводит знакомому, сообщает «АиФ-Дальинформ».

В полицию обратился 49-летний житель Железнодорожного района, который рассказал, что 5 марта днем с номера его знакомого пришло сообщение через Вотс Ап с просьбой срочно занять 32 тысячи рублей. Сообщение не вызвало подозрений, так как с утра они со знакомым созванивались, не вызвало подозрений и то, что деньги собеседник просил перевести через СБП по номеру телефона на имя некого Артема Андреевича.

Потерпевший перевел деньги, а спустя некоторое время пришло еще одно сообщение с просьбой занять еще 47 тысяч рублей. Потерпевший узнал от коллег, что Вотс Ап знакомого был взломан.

«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.

Правоохранители отмечают, что при получении подобных сообщений от знакомых и родственников, нужно проверять информацию, позвонив им на телефон.