Хабаровчанин перевел мошенникам 32 тысячи, думая, что переводит знакомому

В полицию обратился 49-летний житель Железнодорожного района, который рассказал, что 5 марта днем с номера его знакомого пришло сообщение через Вотс Ап с просьбой срочно занять 32 тысячи рублей. Сообщение не вызвало подозрений, так как с утра они со знакомым созванивались, не вызвало подозрений и то, что деньги собеседник просил перевести через СБП по номеру телефона на имя некого Артема Андреевича.