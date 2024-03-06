Хабаровчанин перевел мошенникам 32 тысячи, думая, что переводит знакомому, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился 49-летний житель Железнодорожного района, который рассказал, что 5 марта днем с номера его знакомого пришло сообщение через Вотс Ап с просьбой срочно занять 32 тысячи рублей. Сообщение не вызвало подозрений, так как с утра они со знакомым созванивались, не вызвало подозрений и то, что деньги собеседник просил перевести через СБП по номеру телефона на имя некого Артема Андреевича.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.
Правоохранители отмечают, что при получении подобных сообщений от знакомых и родственников, нужно проверять информацию, позвонив им на телефон.