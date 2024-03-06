Директор деревообрабатывающей фирмы в Канске обвиняется в контрабанде леса

В Красноярском крае выявлен факт контрабанды древесины.
Как оказалось, к контрабанде причастен 59-летний директор деревообрабатывающей фирмы в Канске.
Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщает, что в ноябре 2020 года он заключил контракт на продажу пиломатериалов зарубежному предприятию. Он указал недостоверные сведения при таможенном декларировании. Через границу был перемещён пиломатериал на более чем 550 тыс. руб.
На директора компании заведено уголовное дело. Расследование продолжается.