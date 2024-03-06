Директор деревообрабатывающей фирмы в Канске обвиняется в контрабанде леса

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщает, что в ноябре 2020 года он заключил контракт на продажу пиломатериалов зарубежному предприятию. Он указал недостоверные сведения при таможенном декларировании. Через границу был перемещён пиломатериал на более чем 550 тыс. руб.