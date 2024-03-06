В Красноярском крае задержали мужчину, который поджёг иномарку сожительницы

В Красноярском крае полицейские задержали поджигателя чужой иномарки. Об этом сообщает МВД.
В Курагино поступило сообщение о возгорании автомобиля Mazda. Рядом с машиной находился агрессивный мужчина. На место происшествия выехали полицейские. Они задержали 34-летнего местного жителя.
Предварительно установлено, что подозреваемый поссорился с бывшей сожительницей — ей принадлежал сгоревший автомобиль.
Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске будут судить мужчину, который избил попутчика в поезде.