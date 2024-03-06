В Туве при ЧП на ТЭЦ пострадали 10 человек

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Создаем оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, службы ГО и ЧС», — написал Ховалыг.
По данным администрации района, утром 6 марта в котельной города Шагонар произошел взрыв. Председатель администрации Буян Балбак сообщил ТАСС, что в котельной работал 21 человек. «Сейчас работу котельной остановили», — сказал он.
На месте происшествия работают семь человек и четыре единицы техники от регионального главка МЧС. Также в Шагонар выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, комбустиолога (врач, занимающийся ожогами) и других специалистов.