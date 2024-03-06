Избиение женщины во Владивостоке переквалифицировали на более тяжкую статью

Действия неизвестного, который в декабре 2023 года ударил по голове женщину во Владивостоке, переквалифицировали на более тяжкую статью после вмешательства прокуратуры, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошёл возле торгового центра на проспекте 100 лет Владивостоку. На женщину в припаркованном автомобиле напал мужчина с предметом, похожим на нож. Не высказывая никаких претензий или требований, он ударил её по голове и скрылся.
Изучив уголовное дело, прокуратура Первореченского района Владивостока настояла, чтобы угрозы убийством (до 2 лет заключения по статье) действия нападавшего переквалифицировали на хулиганство с использованием предмета в качестве оружия. По этой статье возможно до 7 лет заключения.
Дело изъяли у органов дознания и передали для предварительного расследования в Следственное управление УМВД России по Владивостоку. Прокуратура контролирует установление подозреваемого.