В Астане на мусороперерабатывающем заводе задержали 37 узбеков-нелегалов

Ранее сообщалось, что в Алматы буквально за два дня задержали более 100 иностранцев. 50 из них, в виду отсутствия документов личности, водворены в приемник-распределитель ДП. Вместе с тем, к административной ответственности по ч. 4 ст. 517 КРКоАП привлечены 13 иностранцев, проверка в отношении 39 иностранных граждан продолжается.