Горящий трансформатор обрушился на пожаре в микрорайоне Союз в Иркутске

Тушение пожара в микрорайоне Союз в Иркутске осложняется невозможностью установки специальной высотой техники для подачи воды на верхние этажи. Строительная площадка завалена строительными конструкциями, а грунт проваливается под массой пожарных автомобилей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.