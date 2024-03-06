Горящий трансформатор обрушился на пожаре в микрорайоне Союз в Иркутске

Тушение пожара в микрорайоне Союз в Иркутске осложняется невозможностью установки специальной высотой техники для подачи воды на верхние этажи. Строительная площадка завалена строительными конструкциями, а грунт проваливается под массой пожарных автомобилей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Кроме того, существует риск обрушения горящих элементов. Так, произошло обрушение одного горящего трансформатора. В 10.56 пожар локализован на площади 500 кв. метров. Пострадавших нет.