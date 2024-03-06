Кредит выдали по девичьей фамилии: молодая мама из Ангарска лишилась больше 800 000 рублей из-за старой сим-карты

— Как мне пояснил специалист банка, к кому-то в руки попала моя старая сим-карта. На тот момент прежним номером я не пользовалась больше года, и оператор сотовой связи его перепродал. О том, что к «симке» привязан мобильный банк, я и думать забыла… Преступник зашел в мой личный кабинет и подал онлайн-заявку, которую благополучно одобрили. И это несмотря на то, что все карты я давно закрыла, а услугами банка не пользовалась. Именно поэтому у них в базе до сих пор указана моя девичья фамилия. Как можно было выдать кредит по факту уже не существующему человеку, мне так и не объяснили.