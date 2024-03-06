Кредит выдали по девичьей фамилии: молодая мама из Ангарска лишилась больше 800 000 рублей из-за старой сим-карты

— Если бы на мою электронную почту не пришло сообщение о начисленных за просроченный платеж пенни, я бы так и не узнала, что на меня оформлен кредит, — признается корреспонденту КП-Иркутск 26-летняя Виктория Тельникова (имя героини изменено прим. ред.). В письме счастья было сказано, что жительница Ангарска задолжала одному крупному банку почти 30 000 рублей. Сибирячка была в недоумении. Как такое возможно, если никаких займов в последнее время она не брала? Действующей была лишь ипотека, и ту супруги платили исправно.
— На горячей линии банка мне сказали, что никаких долгов за мной не числится, — вспоминает собеседница «Комсомолки». — Я выдохнула, но письма о пени продолжали приходить. При этом, каждые два дня сумма увеличивалась на 60−80 рублей. Тогда было решено обратиться в местное отделение, в Ангарске. Там мои опасения подтвердились — на мне висел кредит на 800 000!
Воспользовались девичьей фамилией
Осенью 2023 года в жизни Виктории Тельниковой произошло сразу несколько радостных событий. Она официально зарегистрировала брак с любимым мужчиной и впервые стала мамой. В связи с замужеством в ноябре сменила фамилию, а вместе с ней и все документы. Меньше, чем через месяц неизвестные взяли на ее имя ссуду. Удивительно то, что деньги выдали по старым паспортным данным женщины.
— Как мне пояснил специалист банка, к кому-то в руки попала моя старая сим-карта. На тот момент прежним номером я не пользовалась больше года, и оператор сотовой связи его перепродал. О том, что к «симке» привязан мобильный банк, я и думать забыла… Преступник зашел в мой личный кабинет и подал онлайн-заявку, которую благополучно одобрили. И это несмотря на то, что все карты я давно закрыла, а услугами банка не пользовалась. Именно поэтому у них в базе до сих пор указана моя девичья фамилия. Как можно было выдать кредит по факту уже не существующему человеку, мне так и не объяснили.
«Выплачивать чужие долги я не собираюсь»
Крупная сумма поступила на счет молодой мамы, после чего мошенник сделал два перевода, оставив настоящей хозяйке ноль на балансе и огромный долг.
— Смущает то, что войти в личный кабинет или приложение банка возможно лишь с номером карты или счета, но откуда они взялись у преступника? Не исключено, что за кражей может стоять сотрудник этого же банка. Эту версию озвучили на горячей линии.
Однако, что произошло на самом деле, предстоит выяснить полицейским. В настоящий момент оперативники устанавливают все обстоятельства и детали произошедшего, сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
— Мне еще повезло, что кредит оформили на прежние данные, — заключает Виктория. — В противном случае доказать, что деньги присвоила не я, было бы очень сложно. Ежемесячный платеж по займу составляет 25 900 рублей. Конечно, у моей семьи нет таких денег, и выплачивать чужие долги я не собираюсь. Другим людям на будущее хочу посоветовать отвязывать от старых сим-карт всевозможные услуги и подписки, связанные с личными данными, а также закрывать в банке не только карты, но и банковский счет.