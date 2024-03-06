Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

«Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля», — сообщил «Топаз».