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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 мар — РИА Новости. Российский дрон-камикадзе уничтожил стационарный модуль связи системы Starlink в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным «Топаз».
Источник: © РИА Новости

«Наш разведывательный коптер обнаружил украинскую станцию связи Starlink, скрытно размещенную и замаскированную на одной из позиций противника. Разведчики передали информацию расчету FPV-дронов. Ребята оперативно приняли ориентировку, подняли птичку и успешно отработали по цели. Несмотря на действия РЭБ противника, цель была успешно поражена, что подтверждается кадрами объективного контроля», — сообщил «Топаз».

При уничтожении станции Starlink был использован отечественный дрон-камикадзе модели FDD с рамой 9 дюймов и боевой частью ПГ-7.