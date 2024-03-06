На ТЭЦ в Туве локализовали пожар

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, по его словам, было известно о 10 пострадавших, они госпитализированы. В региональном МЧС уточнили, что произошел пожар с сильным задымлением. Позже на официальном портале республики сообщалось о 16 пострадавших, предварительно, это работники предприятия.
«Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва локализован на площади 50 квадратных метров… По предварительной информации, пострадали 15 человек, 21 человек был эвакуирован», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что произошел пожар и сильное задымление в здании котельной.